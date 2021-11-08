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Заявление о регистрации ККТ надо будет заполнять по новой форме

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Рубрика Онлайн-кассы
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С 1 марта 2022 года убудут применяться новые бланки по учету ККТ.

Опубликован приказ ФНС от 08.09.2021 № ЕД-7-20/799@.

Утвердили следующие бланки:

  • заявление о регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой техники;
  • заявление о снятии контрольно-кассовой техники с регистрационного учета;
  • карточка регистрации контрольно-кассовой техники;
  • карточка о снятии контрольно-кассовой техники с регистрационного учета.

В частности, в заявлении появилась новая строка 120 «ККТ используется при осуществлении расчетов за товары, маркированные средствами идентификации».

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