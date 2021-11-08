Объяснение по проступку от сотрудника надо получать только на бумаге. Устно — нельзя

Работодатель не может принять объяснение от сотрудника по дисциплинарному проступку по телефону. Только в письменной форме.
Об этом напомнила ГИТ по Москве в письме от 28.09.2021.
До привлечения сотрудника к дисциплинарке работодатель должен получить от него объяснение. Срок ответа — два рабочих дня.
Если работник не даст за это время объяснений — надо составить акт.
В ст. 193 ТК четко указано, что такие объяснения предоставляются в письменной форме. В устной по телефону — нельзя.
А вот запросить пояснения от сотрудника по телефону можно. Такого мнения придерживается Роструд.
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