Объяснение по проступку от сотрудника надо получать только на бумаге. Устно — нельзя

Работодатель не может принять объяснение от сотрудника по дисциплинарному проступку по телефону. Только в письменной форме.

Об этом напомнила ГИТ по Москве в письме от 28.09.2021.

До привлечения сотрудника к дисциплинарке работодатель должен получить от него объяснение. Срок ответа — два рабочих дня.

Если работник не даст за это время объяснений — надо составить акт.

В ст. 193 ТК четко указано, что такие объяснения предоставляются в письменной форме. В устной по телефону — нельзя.

А вот запросить пояснения от сотрудника по телефону можно. Такого мнения придерживается Роструд.