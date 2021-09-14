Запросить разъяснения о прогуле можно по телефону

Работодатель может потребовать объяснение от прогулявшего сотрудника даже по телефону. Главное — доказать, что запрос пояснений был.
Такой ответ дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.
Вопрос был задан в отношении процедуры увольнения сотрудника за отсутствие на работе:
«Возможно ли потребовать объяснения по телефону и составить акт о отказе дать объяснения?».
Роструд ответил, что можно. Но дополнил:
То есть, получается, предупреждать о записи разговора и его записывать? Так?
А потом при возникновении спора прикладывать запись разговора, как доказательство того, что работодатель потребовал разъяснений?
Напоминаем, для увольнения сотрудника за прогул надо придерживаться следующего алгоритма действий:
- зафиксировать прогул;
- потребовать письменное объяснение;
- оценить причины прогула: уважительные или нет;
- составить приказ об увольнении;
- сделать запись в трудовой, произвести окончательный расчет в день увольнения и выдать трудовую.
Уволить сотрудника за прогул можно только при условии, что он отсутствовал на работе без уважительных причин в течение рабочего дня, смены или более четырех часов подряд, не считая обеденного перерыва.
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