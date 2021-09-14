Запросить разъяснения о прогуле можно по телефону

Образец акта об отсутствии на работе

Образец акта об отсутствии на работе 110 Кб , 1 загрузка

Работодатель может потребовать объяснение от прогулявшего сотрудника даже по телефону. Главное — доказать, что запрос пояснений был.

Такой ответ дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.

Вопрос был задан в отношении процедуры увольнения сотрудника за отсутствие на работе:

«Возможно ли потребовать объяснения по телефону и составить акт о отказе дать объяснения?».

Роструд ответил, что можно. Но дополнил:

«При условии, что работодатель впоследствии смог подтвердить факт того, что он запрашивал у работника объяснения причин совершения им дисциплинарного проступка».

То есть, получается, предупреждать о записи разговора и его записывать? Так?

А потом при возникновении спора прикладывать запись разговора, как доказательство того, что работодатель потребовал разъяснений?

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Напоминаем, для увольнения сотрудника за прогул надо придерживаться следующего алгоритма действий:

зафиксировать прогул; потребовать письменное объяснение; оценить причины прогула: уважительные или нет; составить приказ об увольнении; сделать запись в трудовой, произвести окончательный расчет в день увольнения и выдать трудовую.

Уволить сотрудника за прогул можно только при условии, что он отсутствовал на работе без уважительных причин в течение рабочего дня, смены или более четырех часов подряд, не считая обеденного перерыва.