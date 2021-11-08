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Дадут ли ковидную субсидию для пострадавшего бизнеса, если не платились авансовые платежи по УСН?

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Рубрика Свой бизнес
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Чтобы получить субсидию для пострадавших отраслей, одно из требований — задолженность по налогам и взносам не более 3000 руб. на 1 июля этого года. А авансы по УСН сюда относятся?

Спрашивает наш подписчик.

«Здравствуйте, для получения субсидии малому бизнесу у организации не должно быть долгов на 1 июля 2021.

А сейчас их заплатить уже нельзя? И является ли задолженностью авансовые платежи по УСН, которые не платились.

Планировали оплатить в конце года».

Узнать больше про УСН вы можете узнать из спецкурса «Упрощенная система налогообложения: все новое, что нужно знать бухгалтеру и ИП».

В комментариях посоветовали проверить через сервис на сайте ФНС.

Чтобы ее получить, нужно одновременно подходить по следующим условиям:

  • Компания или ИП на 10 июля 2010 должны быть в реестре МСП.
  • Код ОКВЭД должен быть в списке пострадавших отраслей.
  • Компанию не ликвидируют, не банкротят и не собираются принудительно исключать из ЕГРЮЛ.
  • Задолженность по налогам и взносам по состоянию на 1 июля не более 3 тыс. руб.

Вообще, неуплаченные авансы в данном случае не учитываются.

А в комментариях пишут, что в некоторых регионах заявку принимают, если на момент подачи просто оплатил задолженность (например, назвали Ростовскую область). И в любом случае советуют попробовать подать.

Но нет ли риска, что после подачи декларации в марте 2022 года, налоговики не потребуют субсидию обратно?

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