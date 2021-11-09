Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Если при досрочном закрытии вклада банк уменьшит проценты, то налоговики пересчитают НДФЛ

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика НДФЛ
Версия для печати

До 1 февраля 2022 года банки должны передать в ФНС информацию о выплаченных вкладчикам-физлицам процентах за 2021 год.

На основе этих данных налоговики посчитают людям НДФЛ с процентов.

Однако может так случиться, что уже начисленные проценты будут пересчитаны в меньшую сторону. Такое бывает, например, при досрочном закрытии вклада.

Мнение Минфина по такой ситуации изложено в письме ФНС № БС-4-11/15455@ от 02.11.2021.

Если проценты начислены, а потом вкладчик часть начисленной суммы вернул, то банк не должен передавать в ФНС информацию об этой части.

Если же начисление процентов была в 2021 году, а возврат части процентов — будет в 2022 году, то банк должен передать в ИФНС уточненную информация, так как фактически вкладчик не получил часть процентов.

После этого налоговики пересчитают налог и человек сможет его вернуть.

Прямо сейчас заберите у «Клерка» 4 000 рублей при подписке на «Клерк.Премиум» до 12 ноября. 

Подробности и условия самой обсуждаемой акции «Клерка» здесь.

Подборка полезных мероприятий

Разместить