Если при досрочном закрытии вклада банк уменьшит проценты, то налоговики пересчитают НДФЛ

До 1 февраля 2022 года банки должны передать в ФНС информацию о выплаченных вкладчикам-физлицам процентах за 2021 год.

На основе этих данных налоговики посчитают людям НДФЛ с процентов.

Однако может так случиться, что уже начисленные проценты будут пересчитаны в меньшую сторону. Такое бывает, например, при досрочном закрытии вклада.

Мнение Минфина по такой ситуации изложено в письме ФНС № БС-4-11/15455@ от 02.11.2021.

Если проценты начислены, а потом вкладчик часть начисленной суммы вернул, то банк не должен передавать в ФНС информацию об этой части. Если же начисление процентов была в 2021 году, а возврат части процентов — будет в 2022 году, то банк должен передать в ИФНС уточненную информация, так как фактически вкладчик не получил часть процентов.

После этого налоговики пересчитают налог и человек сможет его вернуть.