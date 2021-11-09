🍴 Столичный общепит в нерабочую неделю потерял две трети выручки

В Москве выручка ресторанов и кафе с 28 октября по 7 ноября упала на 65% по сравнению с предыдущей неделей, сообщает оператор ККТ. А предполагали всего 30-40%.
Такие данные предоставил оператор фискальных данных OFD.ru:
«Выручка ресторанов в Москве в период с 28 октября по 7 ноября 2021 года сократилась на 65% по сравнению c периодом 14 по 24 октября».
Цитата по «ТАСС».
При этом по прогнозным данным падение выручки должно было составить 30-40%.
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