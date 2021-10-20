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Бизнес теряет больше четверти выручки из-за QR-кодов

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Рубрика Экономика России
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Из-за ограничительных мер в виде QR-кодов общепит, гостиницы и другие отрасли теряют 25%-30% выручки. Суточный ущерб для бизнеса — до 4 млрд руб. в сутки.

Об этом сказал Андрей Белоусов на совещании с Владимиром Путиным.

«Под ударом — сфера культуры, спорта, общепит, гостиницы, бытовые услуги. В сутки обороты падают до 30%, а в Москве в общепите падение составляет почти 35%».

Как сказал Белоусов, в целом по стране потери до 4 млрд руб. в сутки.

Если ввести две недели нерабочих дней — общий ущерб для бизнеса составит до 60 млрд руб., без учета непродовольственной торговли.

Владимир Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября — читать тут.

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