Бизнес теряет больше четверти выручки из-за QR-кодов

Из-за ограничительных мер в виде QR-кодов общепит, гостиницы и другие отрасли теряют 25%-30% выручки. Суточный ущерб для бизнеса — до 4 млрд руб. в сутки.
Об этом сказал Андрей Белоусов на совещании с Владимиром Путиным.
«Под ударом — сфера культуры, спорта, общепит, гостиницы, бытовые услуги. В сутки обороты падают до 30%, а в Москве в общепите падение составляет почти 35%».
Как сказал Белоусов, в целом по стране потери до 4 млрд руб. в сутки.
Если ввести две недели нерабочих дней — общий ущерб для бизнеса составит до 60 млрд руб., без учета непродовольственной торговли.
Владимир Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября — читать тут.
Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как теперь будут контролировать наличку. 115-ФЗ в 2021 году ».
Только до завтра можно забрать запись со скидкой 20%. Программу вебинара смотрите здесь