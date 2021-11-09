Расскажите, как вам «Черная бухгалтерия», если работаете с ней

Нет, это мы сейчас не про нелегальные схемы бухучета. Это про компанию, которая помогает с бухучетом и отчетностью совершенно законно.
«Черная бухгалтерия» появилась в блогах «Клерка» еще в прошлом году и сразу же взломала стереотипы: нам пришлось специально объяснять, что ребята работают самым белым образом.Блог у них быстро стал популярным. Вот показатели одного из самых читаемых постов:
Компания занимается ведением бухгалтерии для бизнеса и по желанию клиента выступает личным ассистентом в отношениях с банками и налоговой.Недавно в отзывах на «Клерке» появилась не самая приятная история:
К чести «Черной бухгалтерии» скажем, что предпринимателю ответили и отзыв отработали:
Вот так про этих ребят пишут в Фейсбуке:
А что скажете вы? Ждем ваши отзывы для «Рейтинга компаний».
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