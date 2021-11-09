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Расскажите, как вам «Черная бухгалтерия», если работаете с ней

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Рубрика Бухгалтерский аутсорсинг
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Нет, это мы сейчас не про нелегальные схемы бухучета. Это про компанию, которая помогает с бухучетом и отчетностью совершенно законно.

«Черная бухгалтерия» появилась в блогах «Клерка» еще в прошлом году и сразу же взломала стереотипы: нам пришлось специально объяснять, что ребята работают самым белым образом.

Блог у них быстро стал популярным. Вот показатели одного из самых читаемых постов:

Компания занимается ведением бухгалтерии для бизнеса и по желанию клиента выступает личным ассистентом в отношениях с банками и налоговой.

Недавно в отзывах на «Клерке» появилась не самая приятная история:

К чести «Черной бухгалтерии» скажем, что предпринимателю ответили и отзыв отработали:

Вот так про этих ребят пишут в Фейсбуке:

А что скажете вы? Ждем ваши отзывы для «Рейтинга компаний».

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