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Куда пойти учиться бухгалтеру? И в какой сфере?

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Рубрика Карьера бухгалтера
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Бухгалтеры обсуждают, куда можно дальше развиваться. Кто-то получает юридическое образование, кто-то становится налоговым консультантом, а кому-то интересна психология. Еще есть мнение, что важно IT-направление.

Спрашивает наш подписчик.

«Коллеги, а если бы у вас появилось свободное время, то куда бы вы пошли учиться. Конечно, в нашей или смежной профессиях».

В комментариях пишут:

«Ну, если вопрос про профессиональные навыки, то учитывая первое образование, пошла бы на программиста 1С, чтобы легко менять под себя базу».

Кто-то учится на налогового консультанта. Еще пишут про юридическое образование. А кто-то считает, что бухгалтеру имеет смысл продвигаться только в IT:

«Никаких там юристов, экономистов, налоговых консультантов и прочих кадровиков! Действительно полезные навыки — только в сфере ИТ-технологий: начиная с экселя и до СММ с Пайтоном».

На незнание бухами экселя, кстати, многие жалуются. Специально для этого у нас есть авторский курс «Excel для бухгалтеров и предпринимателей: все важное в программе простым языком».

Еще к IT добавляют изучение английского. А еще — знание американского бухучета. Кроме того, интересна была бы судебная бухгалтерия. Также называли курсы медиатора, архивариуса, делопроизводителя. Кто-то в финансовый менеджмент подался. А еще считают, что для бухгалтера важна психология.

А кто-то вообще не хочет ничего, связанного с учетом и налогами:

«Нафиг вообще бухучет. И налоги. И всю эту дебильную систему».

Коллеги, а вы как думаете? Пишите в комментариях.

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