📜 Работники против больничных, так как из-за них теряют в зарплате. А вы их берете?

Каждый второй не оформляет больничный, так как боится потерять в зарплате. А каждый пятый — из-за проблем с начальством, показал опрос сервиса «Зарплата.ру».
Нежелание оформлять больничный связано с разными причинами:
- 48% боятся потерять доходы из-за болезни;
- 18% — проблем с начальством не избежать;
- 10% не хотят стоять в очередях в поликлинику;
- 8% боятся потерять работу;
- 7% — работают на удаленке.
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