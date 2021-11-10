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📜 Работники против больничных, так как из-за них теряют в зарплате. А вы их берете?

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Рубрика Больничные
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Каждый второй не оформляет больничный, так как боится потерять в зарплате. А каждый пятый — из-за проблем с начальством, показал опрос сервиса «Зарплата.ру».

Нежелание оформлять больничный связано с разными причинами:

  • 48% боятся потерять доходы из-за болезни;
  • 18% — проблем с начальством не избежать;
  • 10% не хотят стоять в очередях в поликлинику;
  • 8% боятся потерять работу;
  • 7% — работают на удаленке.

А нам хотелось бы узнать ваше мнение.

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