📜 Работники против больничных, так как из-за них теряют в зарплате. А вы их берете?

Каждый второй не оформляет больничный, так как боится потерять в зарплате. А каждый пятый — из-за проблем с начальством, показал опрос сервиса «Зарплата.ру».

Нежелание оформлять больничный связано с разными причинами: 48% боятся потерять доходы из-за болезни;

боятся потерять доходы из-за болезни; 18% — проблем с начальством не избежать;

— проблем с начальством не избежать; 10% не хотят стоять в очередях в поликлинику;

не хотят стоять в очередях в поликлинику; 8% боятся потерять работу;

боятся потерять работу; 7% — работают на удаленке.

А нам хотелось бы узнать ваше мнение.