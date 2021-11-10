Все, у кого нет медотвода — должны вакцинироваться, считает Голикова

Коллективный иммунитет от ковида в среднем по стране — 48,4%. А нужен хотя бы 80% взрослого населения, сообщила Татьяна Голикова на совещании с Путиным.

Кроме того, она сообщила, что для успешного формирования коллективного иммунитета сейчас необходимо достигнуть порога в 80% привитых. Для этого нужно вакцинировать 22 млн и ревакцинировать 9 млн человек.

«На сегодняшний день уровень коллективного иммунитета в среднем по стране составляет 48,4%», — сказала вице-премьер.

По ее словам, лучший коллективный иммунитет — в Республике Тыва, Подмосковье, Карелии, Москве, Севастополе и Санкт-Петербурге. Хуже всего — в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Татарстане, Тульской области.

«Наши эксперты и зарубежные эксперты, с которыми мы сотрудничаем, <...> говорят, что 80% недостаточно, для того, чтобы обеспечить защиту населения. Показатель желательно иметь в 90-95%, мы пока оставляем планку не менее 80%», — сказала Голикова.

По материалам «ТАСС».