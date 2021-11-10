Работодатель не удерживает НДФЛ с выплаты по решению суда. Но сотрудник все равно этот НДФЛ заплатит

Если суд вынес решение о выплате сотруднику энной суммы, и в решении ничего не сказано про НДФЛ, то работодатель обязан перечислить всю сумму без удержания налога.

Однако налог человек все равно заплатит. Либо этот налог позже удержит работодатель, либо налоговая инспекция пришлет уведомление.

Если у компании после этой выплаты будут еще какие-то денежные расчеты с работником, то неудержанный НДФЛ надо будет удержать со следующей выплаты. Если никаких выплат после исполнения решения суда не будет, то удерживать налог не с чего. В этом случае надо сообщить в ИФНС о невозможности удержать налог. Срок — не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Налоговики сами пришлют человеку уведомление на уплату налога. Уплатить НДФЛ бывший работник должен будет до 1 декабря года, следующего за годом выплаты.

Таким образом, если вы что-то выплатили сотруднику по решению суда без удержания НДФЛ в 2021 году и расстались с ним после этого, он сам уплатит НДФЛ до 1 декабря 2022 года.

Разъяснение дает Минфин в письме № 03-04-05/82313 от 12.10.2021.