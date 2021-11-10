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Надо ли платить земельный налог, если на участке есть водоем?

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Рубрика Земельный налог
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Если на участке есть водоем, платить земельный налог все равно надо. Исключение — если участок входит в состав водного фонда, отвечает Минфин.

Как разъяснило министерство, все компании и физлица уплачивают налог на землю. Даже если на них есть водоемы.

Но по НК земельные участки могут быть освобождены от налога. При условии, что они включены в состав водного фонда.

Если это условие не соблюдается, то платить земельный налог надо по общим правилам.

Письмо Минфина от 12.10.2021 № 03-05-06-02/82446.

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