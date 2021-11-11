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⚖️ За какую ошибку в СЗВ-М штрафовать не будут?

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Рубрика Отчетность в ПФР
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Из-за неправильной расстановки ФИО по графам в СЗВ-М штрафовать нельзя. Вот пример из судебной практики.

Суть дела: компания сдала СЗВ-М с неточностью. В графе «Имя» указала имя и отчество сотрудника, а графа «Отчество» была пустой.

ПФР оштрафовал компанию за ошибки в СЗВ-М на 500 рублей. Но компания не согласилась с этим и обратилась в суд.

Суд отметил, что такая ошибка не помешала ПФР идентифицировать сотрудника. Поэтому штрафовать нельзя.

Такой вывод содержится в постановлении АС Восточно-Сибирского округа от 29.09.2021 по делу № А33-18450/2020.

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