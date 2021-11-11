Поздно уплатили НДФЛ? Есть способ избежать штрафа

Много лет в НК была норма, по которой просрочка с уплатой НДФЛ даже на 1 день непременно каралась штрафом в 20 % от суммы налога. К счастью, эту норму изменили, но страх негативных последствий от просрочки прочно засел в мозг бухгалтеров.

Вот и читательница нашего форума волнуется по поводу того, что фирма не вовремя перечислила НДФЛ. Надо было уплатить налог на следующий день после выплаты зарплаты (или в день выплаты). А бухгалтер забыл об этом и отправил платежку через 2 дня.

Как налоговая может это выявить, и что делать в этом случае? — интересуется бухгалтер

Коллеги пояснили, что выявляется этот факт очень просто — по отчету 6-НДФЛ. Если он будет правильно заполнен, налоговики увидят, что срок уплаты НДФЛ и реальная дата уплаты не совпадают.

А вот последствия такой ошибки зависят от дальнейших действий бухгалтера:

если ничего не предпринимать, то можно получить штраф;

если уплатить пени, то штрафа не будет.

Посчитать пени можно здесь

Такая норма содержится в статье 123 НК.

Условия освобождения от штрафа такие: 6-НДФЛ сдан вовремя;

в 6-НДФЛ нет ошибок;

налоговый агент перечислил НДФЛ и пени до того, как факт просрочки обнаружили налоговики.

Такие поправки внесли в НК после решения Конституционного суда № 6-П от 06.02.2018 , в котором говорится об освобождении налоговых агентов от ответственности, если налог пусть и с опозданием, но перечислен в бюджет.

Правда иногда случаются казусы, и ИФНС пытается штрафовать фирмы, которые выполнили все условия для освобождения от ответственности.

Чтобы таких перегибов не было, ФНС выпустила письмо № ЕА-4-15/10852@ от 02.08.2021 «О применении п. 2 ст. 123 НК РФ».

Если вы успели уплатить налог и пени до того, как налоговики составили акт камеральной проверки расчета 6-НДФЛ, штрафа быть не должно.

Это письмо доведено до территориальных налоговых органов и должно обязательно ими применяться.

Обсуждение этого вопроса идет в теме форума «НДФЛ поздно перечислили».