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💸 Налоговики скажут, когда переведут субсидию в размере МРОТ

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Рубрика Субсидии для бизнеса
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После ободрения заявки на субсидию компаниям пострадавшей отрасли и перечисления денег налоговики пришлют уведомление.

ФНС направила письмо в инспекции с рекомендованной формой такого уведомления.

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В нем указывается, что заявление компании было получено и одобрено. А деньги — перечислены.

Причем в уведомлении налоговики саму укажут размер субсидии и ее расчет. То есть, какое количество сотрудников они брали для расчета гранта в размере МРОТ.

Бухгалтеры массово путаются в формах на ковидную субсидию. Вместо формы заявления на выплату в нерабочие дни заполняют заявление на субсидию в карантин.

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