💸 Налоговики скажут, когда переведут субсидию в размере МРОТ

После ободрения заявки на субсидию компаниям пострадавшей отрасли и перечисления денег налоговики пришлют уведомление.
ФНС направила письмо в инспекции с рекомендованной формой такого уведомления.
В нем указывается, что заявление компании было получено и одобрено. А деньги — перечислены.
Причем в уведомлении налоговики саму укажут размер субсидии и ее расчет. То есть, какое количество сотрудников они брали для расчета гранта в размере МРОТ.
Бухгалтеры массово путаются в формах на ковидную субсидию. Вместо формы заявления на выплату в нерабочие дни заполняют заявление на субсидию в карантин.
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