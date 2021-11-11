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Если работники не получали зарплату — субсидию не дадут

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Рубрика Свой бизнес
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Для субсидии за нерабочие дни необходимы данные из раздела 3 РСВ. Если там ноль — субсидии не будет. Больничный, отпуск, другие причины, по каким зарплату не платили — все это против субсидии. Единственный учредитель-директор без зарплаты — тоже.

Спрашивает наш подписчик.

«Получила первую пачку отказов в выдаче субсидии за нерабочие дни по компаниям, где только гендиректоры без начисления ЗП. На сайте ФНС нет никаких данных об обязательности начисления ЗП. Да и субсидия не для этого.

Кто еще столкнулся? Что будете делать? Я пока ответила на письма запросом обосновать отказ. Так как в разделе 3 информация о сотрудниках есть. Да и работа ООО без сотрудников невозможна. Как минимум, гендир должен быть».

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В комментариях пишут:

«В ПП 1849 говорится, что считают количество сотрудников по РСВ (Раздел 3). Если там 0, то и субсидия будет равна 0. Если в РСВ не ноль, то обжалуйте решение».

А еще добавили, что если сотрудник был в отпуске, на больничном, или еще по каким-то причинам не получал зарплату — субсидии не будет. То же самое и о директоре, он же единственный учредитель, и без других сотрудников. Если с ним нет трудового договора — нет и зарплаты. А значит, субсидии тоже нет.

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