Продавец не обязан выдавать дубликат чека

Если покупатель потерял чек и просит выдать дубликат, продавец не обязан этого делать. Но при желании — можно, сообщает ФНС.

Так ответили налоговики в разделе «Часто задаваемые вопросы».

В законодательстве нигде не указана обязанность продавца выдавать дубликат чека. Если компания откажет покупателю, ее не оштрафуют и не привлекут к ответственности.

Но при желании — выдать дубликат все же можно. Он запрашивается у оператора ОФД по реквизитам чека, которые даст покупатель (дата, номер, сумма и другие данные).

А вот за невыдачу чека (первоначального) продавца оштрафуют:

от ¼ до ½ от размера продаж без выдачи чека, но не менее 10 тыс. рублей — должностное лицо;

от размера продаж без выдачи чека, но не менее 10 тыс. рублей — должностное лицо; от ¾ до 1 размера суммы продаж без выдачи чека, но не менее 30 тыс. рублей — юрлицо.