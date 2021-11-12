Продавец не обязан выдавать дубликат чека

Если покупатель потерял чек и просит выдать дубликат, продавец не обязан этого делать. Но при желании — можно, сообщает ФНС.
Так ответили налоговики в разделе «Часто задаваемые вопросы».
В законодательстве нигде не указана обязанность продавца выдавать дубликат чека. Если компания откажет покупателю, ее не оштрафуют и не привлекут к ответственности.
Но при желании — выдать дубликат все же можно. Он запрашивается у оператора ОФД по реквизитам чека, которые даст покупатель (дата, номер, сумма и другие данные).
А вот за невыдачу чека (первоначального) продавца оштрафуют:
- от ¼ до ½ от размера продаж без выдачи чека, но не менее 10 тыс. рублей — должностное лицо;
- от ¾ до 1 размера суммы продаж без выдачи чека, но не менее 30 тыс. рублей — юрлицо.
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