Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Изменят налогообложение международных холдингов

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Налоги, взносы, пошлины
Версия для печати

Готов законопроект о корректировке налогообложения международных холдинговых компаний.

Минфин представил его в правительство, однако отдельные детали проекта еще прорабатываются.

«У нас планируются изменения подходов к налогообложению международных холдинговых компаний. Сейчас соответствующий законопроект нами внесен в правительство.

Есть там определенные вопросы, в том числе от наших партнеров по ЕАЭС. Соответственно, в данный момент мы их обсуждаем, и в ближайшее время эти вопросы будут отрегулированы и отражены в соответствующем проекте закона», — прокомментировал директор департамента налоговой политики Минфина Данил Волков.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов анонсировал, что Россия подпишет соглашение по налогообложению международных групп компаний в 2022 году, при этом новые правила должны заработать с 2023 года.

Напомним, Владимир Путин поручил рассмотреть возможность введения корпоративного налога с международных организаций. То есть такие компании должны будут платить налог во всех странах, в которых ведется деятельность.

Тема о корпоративном налоге обсуждается на мировом уровне.

«Международные корпорации должны платить по всем юрисдикциям, где бы они не работали, налог не меньше 15% в качестве эффективной ставки. Если ниже, то разница уходит в качестве налога в ту страну, где находится материнская компания», — заявлял глава ФНС Даниил Егоров.

Источник — ИА ТАСС.

Прямо сейчас заберите у «Клерка» 4 000 рублей при подписке на «Клерк.Премиум» до 12 ноября. 

Подробности и условия самой обсуждаемой акции «Клерка» здесь.

Подборка полезных мероприятий

Разместить