Изменят налогообложение международных холдингов

Готов законопроект о корректировке налогообложения международных холдинговых компаний.

Минфин представил его в правительство, однако отдельные детали проекта еще прорабатываются.

«У нас планируются изменения подходов к налогообложению международных холдинговых компаний. Сейчас соответствующий законопроект нами внесен в правительство. Есть там определенные вопросы, в том числе от наших партнеров по ЕАЭС. Соответственно, в данный момент мы их обсуждаем, и в ближайшее время эти вопросы будут отрегулированы и отражены в соответствующем проекте закона», — прокомментировал директор департамента налоговой политики Минфина Данил Волков.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов анонсировал, что Россия подпишет соглашение по налогообложению международных групп компаний в 2022 году, при этом новые правила должны заработать с 2023 года.

Напомним, Владимир Путин поручил рассмотреть возможность введения корпоративного налога с международных организаций. То есть такие компании должны будут платить налог во всех странах, в которых ведется деятельность.

Тема о корпоративном налоге обсуждается на мировом уровне.

«Международные корпорации должны платить по всем юрисдикциям, где бы они не работали, налог не меньше 15% в качестве эффективной ставки. Если ниже, то разница уходит в качестве налога в ту страну, где находится материнская компания», — заявлял глава ФНС Даниил Егоров.

Источник — ИА ТАСС.