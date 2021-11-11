Госуслуги сегодня снова не работали. А вчера на портал была самая большая атака

Сегодня на портале Госуслуг произошел второй за неделю сбой. В Минцифры заявили, что вчера на него была самая крупная атака со скоростью свыше 680 гигабит в секунду. Ее отразили.

При попытке войти в личный кабинет появлялась надпись «По техническим причинам портал временно недоступен». Войти в мобильное приложение также не удавалось. Проблемы со входом у пользователей продолжались на протяжении 20 минут.

Вместе с тем, вчера на портал была оргнизована крупнейшая атака, сообщили в Минцифры:

«Отмечаем, что 10 ноября 2021 года отражена рекордная по мощности атака на госуслуги, свыше 680 гигабит в секунду», — сказано в сообщении министерства.

Первый на этой неделе сбой был 8 ноября, когда у людей обнулились даты сертификатов о прививках.

По материалам «Известий».