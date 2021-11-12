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Для стандартного вычета по НДФЛ учитываются все доходы по ставке 13 %

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Рубрика Стандартный вычет
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Налоговый агент предоставляет стандартный вычет по НДФЛ до тех пор, пока доход работника не превысит 350 000 рублей. Какие доходы учитываются при расчете этого предела, рассказал Минфин.

Речь идет о доходе, в отношении которого предусмотрена налоговая ставка, установленная пунктом 1 статьи 224 НК (за исключением дивидендов).

Поясним, согласно п.1 ст. 224 НК ставка НДФЛ составляет:

  • 13 % по доходам до 5 млн. рублей;
  • 15 % с доходов выше 5 млн рублей.

Таким образом, для целей предоставления стандартного налогового вычета учитываются все доходы, облагаемые по ставке 13 %, за исключением дивидендов.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-04-07/87353 от 28.10.2021, доведенным до сведения письмом ФНС № 03-04-07/87353 от 28.10.2021.

Напомним, вычет предоставляется на основании заявления сотрудника и документов, подтверждающих право на вычет.

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