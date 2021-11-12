📌Если хотите все налоги платить одной платежкой, придется сдавать новую отчетность

Чтобы платить налоги в один котел, не заморачиваясь КБК, надо пройти сверку с ИФНС, подать электронное заявление и уведомлять ИФНС о каждом сроке уплате конкретного налога.

Госдума во втором чтении приняла законопроект, который вводит единый налоговый платеж для юрлиц и ИП.

Такой порядок уплаты налогов можно выбрать добровольно в период с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года.

Он называется «особый порядок уплаты (перечисления) налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов».

Чтобы применять такой порядок, надо сделать совместную сверку с ИФНС. По ее результатам не должно быть разногласий.

Для перехода на такой способ надо подать заявление. Заявление подается электронно по ТКС с 1 по 30 апреля 2022 года. Заявление надо подать не позднее чем через месяц после сверки.

У тех, кто перешел на особый порядок уплаты, появятся новые обязанности: сдавать в ИФНС уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов не позднее чем за 5 дней до установленного срока уплаты;

сдавать в ИФНС уведомление в отношении перечисленных сумм НДФЛ не позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем выплаты доходов.

Форму уведомления утвердит ФНС.