📌Если хотите все налоги платить одной платежкой, придется сдавать новую отчетность

Чтобы платить налоги в один котел, не заморачиваясь КБК, надо пройти сверку с ИФНС, подать электронное заявление и уведомлять ИФНС о каждом сроке уплате конкретного налога.
Госдума во втором чтении приняла законопроект, который вводит единый налоговый платеж для юрлиц и ИП.
Такой порядок уплаты налогов можно выбрать добровольно в период с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года.
Он называется «особый порядок уплаты (перечисления) налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов».
Чтобы применять такой порядок, надо сделать совместную сверку с ИФНС. По ее результатам не должно быть разногласий.
Для перехода на такой способ надо подать заявление. Заявление подается электронно по ТКС с 1 по 30 апреля 2022 года. Заявление надо подать не позднее чем через месяц после сверки.
У тех, кто перешел на особый порядок уплаты, появятся новые обязанности:
- сдавать в ИФНС уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов не позднее чем за 5 дней до установленного срока уплаты;
- сдавать в ИФНС уведомление в отношении перечисленных сумм НДФЛ не позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем выплаты доходов.
Форму уведомления утвердит ФНС.
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