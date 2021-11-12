💉 Нельзя объявлять выговор сотруднику за отказ от вакцинации

Работодатель не может привлечь работника к дисциплинарной ответственности, если он отказывается делать прививку против ковида, считает Роструд.
Работник одной компании пожаловался в ведомство, что его начальник объявил ему выговор, так как он отказался от вакцинации. Точнее – после этого работодатель проверил его работу и обнаружил нарушения:
«Работодатель заставляет вакцинироваться. После моего отказа он организовал проверку и по выявленным двум нарушениям объявил мне выговор».
Аналогичная ситуация произошла и при второй раз, когда сотрудник отказался от вакцинации. Автор вопроса интересуется, что ему делать, чтобы отменить приказ о дисциплинарном наказании.
Роструд ответил, что работодатель не имеет права объявлять выговор сотруднику за отказ от вакцинации.
А для проверки законности действий работодателя и оспаривания дисциплинарного наказания можно оставить заявку в разделе «Сообщить о проблеме» на сайте Онлайнинспекция.рф.
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