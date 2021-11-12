💉 Нельзя объявлять выговор сотруднику за отказ от вакцинации

Работодатель не может привлечь работника к дисциплинарной ответственности, если он отказывается делать прививку против ковида, считает Роструд.

Работник одной компании пожаловался в ведомство, что его начальник объявил ему выговор, так как он отказался от вакцинации. Точнее – после этого работодатель проверил его работу и обнаружил нарушения:

«Работодатель заставляет вакцинироваться. После моего отказа он организовал проверку и по выявленным двум нарушениям объявил мне выговор».

Аналогичная ситуация произошла и при второй раз, когда сотрудник отказался от вакцинации. Автор вопроса интересуется, что ему делать, чтобы отменить приказ о дисциплинарном наказании.

Роструд ответил, что работодатель не имеет права объявлять выговор сотруднику за отказ от вакцинации.

А для проверки законности действий работодателя и оспаривания дисциплинарного наказания можно оставить заявку в разделе «Сообщить о проблеме» на сайте Онлайнинспекция.рф.