Как бухгалтеру не утонуть в запросах из налоговой или ОБЭП? Бесплатный вебинар 15 ноября

Запросы из ОБЭП или ИФНС выглядят грозно, и сыпаться будут теперь постоянно — бюджет нужно наполнять. Отвечать на них должен юрист, но скорее всего, привлекут бухгалтера. А как ему понять, что отвечать, или как-то еще реагировать?

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Как отвечать на запросы из ИФНС и ОБЭП: бухгалтер на передовой». Он пройдет 15 ноября, начало в 11:00 по Мск.

Самое главное, что рассмотрим на вебинаре:

Почему отвечать на запросы ИФНС и ОБЭП теперь придется всегда.

Кого назначить ответственным за общение с проверяющими госструктурами.

Какие обязанности будут у вашего представителя, который будет постоянно общаться с проверяющими.

Спикеры:

Татьяна Проценко, адвокат, управляющий партнер юридической компании «Проценко и Партнеры»;

адвокат, управляющий партнер юридической компании «Проценко и Партнеры»; Алексей Борисов, адвокат, старший партнер юридической компании «Проценко и Партнеры».

Запишитесь сейчас, еще есть места.