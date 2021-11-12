Как бухгалтеру не утонуть в запросах из налоговой или ОБЭП? Бесплатный вебинар 15 ноября

Запросы из ОБЭП или ИФНС выглядят грозно, и сыпаться будут теперь постоянно — бюджет нужно наполнять. Отвечать на них должен юрист, но скорее всего, привлекут бухгалтера. А как ему понять, что отвечать, или как-то еще реагировать?
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Как отвечать на запросы из ИФНС и ОБЭП: бухгалтер на передовой». Он пройдет 15 ноября, начало в 11:00 по Мск.
Самое главное, что рассмотрим на вебинаре:
- Почему отвечать на запросы ИФНС и ОБЭП теперь придется всегда.
- Кого назначить ответственным за общение с проверяющими госструктурами.
- Какие обязанности будут у вашего представителя, который будет постоянно общаться с проверяющими.
Спикеры:
- Татьяна Проценко, адвокат, управляющий партнер юридической компании «Проценко и Партнеры»;
- Алексей Борисов, адвокат, старший партнер юридической компании «Проценко и Партнеры».
Запишитесь сейчас, еще есть места.
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