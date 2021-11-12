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Как бухгалтеру не утонуть в запросах из налоговой или ОБЭП? Бесплатный вебинар 15 ноября

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Рубрика Проверки
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Запросы из ОБЭП или ИФНС выглядят грозно, и сыпаться будут теперь постоянно — бюджет нужно наполнять. Отвечать на них должен юрист, но скорее всего, привлекут бухгалтера. А как ему понять, что отвечать, или как-то еще реагировать?

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Как отвечать на запросы из ИФНС и ОБЭП: бухгалтер на передовой». Он пройдет 15 ноября, начало в 11:00 по Мск.

Самое главное, что рассмотрим на вебинаре:

  • Почему отвечать на запросы ИФНС и ОБЭП теперь придется всегда.
  • Кого назначить ответственным за общение с проверяющими госструктурами.
  • Какие обязанности будут у вашего представителя, который будет постоянно общаться с проверяющими.

Спикеры:

  • Татьяна Проценко, адвокат, управляющий партнер юридической компании «Проценко и Партнеры»;
  • Алексей Борисов, адвокат, старший партнер юридической компании «Проценко и Партнеры».

Запишитесь сейчас, еще есть места.

Прямо сейчас заберите у «Клерка» 4 000 рублей при подписке на «Клерк.Премиум» до 12 ноября. 

Подробности и условия самой обсуждаемой акции «Клерка» здесь.

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