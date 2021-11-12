Каждый второй не согласен с введением системы QR-кодов в поездах и самолетах. А вы?

54% россиян считают, что не надо вводить систему QR-кодов в самолетах и поездах. А 27% с этим согласны.
Такие результаты показал опрос SuperJob.
В исследовании приняли участие 1600 человек. Из них:
- 54% — не согласны с введением системы QR-кодов в поездах и самолетах;
- 27% — полностью согласны;
- 2% — надо ввести, но только в самолетах;
- 1% — система QR-кодов нужна только в поездах.
А нам хотелось бы узнать ваше мнение по этому вопросу.
О том, что QR-коды хотят ввести для посадки на поезд или самолет, на «Клерке» писали на днях.
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