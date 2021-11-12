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Каждый второй не согласен с введением системы QR-кодов в поездах и самолетах. А вы?

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Рубрика Общество. Люди. События
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54% россиян считают, что не надо вводить систему QR-кодов в самолетах и поездах. А 27% с этим согласны.

Такие результаты показал опрос SuperJob.

В исследовании приняли участие 1600 человек. Из них:
  • 54% — не согласны с введением системы QR-кодов в поездах и самолетах;
  • 27% — полностью согласны;
  • 2% — надо ввести, но только в самолетах;
  • 1% — система QR-кодов нужна только в поездах.

А нам хотелось бы узнать ваше мнение по этому вопросу.

О том, что QR-коды хотят ввести для посадки на поезд или самолет, на «Клерке» писали на днях.

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