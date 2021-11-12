Каждый второй не согласен с введением системы QR-кодов в поездах и самолетах. А вы?

54% россиян считают, что не надо вводить систему QR-кодов в самолетах и поездах. А 27% с этим согласны.

Такие результаты показал опрос SuperJob.

54% — не согласны с введением системы QR-кодов в поездах и самолетах;

— не согласны с введением системы QR-кодов в поездах и самолетах; 27% — полностью согласны;

— полностью согласны; 2% — надо ввести, но только в самолетах;

— надо ввести, но только в самолетах; 1% — система QR-кодов нужна только в поездах. В исследовании приняли участие 1600 человек. Из них:

А нам хотелось бы узнать ваше мнение по этому вопросу.

О том, что QR-коды хотят ввести для посадки на поезд или самолет, на «Клерке» писали на днях.