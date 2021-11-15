Проблемы с кодом маркировки не помешают пробить чек ККТ

При продаже маркированных товаров за наличный расчет с помощью ККТ передаются сведения в систему маркировки, если речь не идет об удаленных территориях, где проблемы с интернетом, и посредниках.

О некоторых особенностях формирования чека ККТ по маркированным товарам рассказала ФНС в письме № АБ-4-20/15490@ от 03.11.2021.

На сайте ФНС размещен протокол информационного обмена между фискальным накопителем и ККТ.

В пункте 4.10.1 этого протокола пошагово описан алгоритм работы с маркированными товарами.

Вот выдержка из протокола:

Этап 1. Проверка кода маркировки (КМ) товаров, планируемых к включению в чек, формирование запроса о коде маркировки Шаг Описание 1.1 ККТ передает КМ в ФН, с помощью команды B1h. Если ККТ работает в режиме передачи данных, то она выполняет шаги 1.2 и 1.3, иначе переходит к шагу 1.4 1.2 ККТ формирует запрос о коде маркировки с помощью команды B5h. 1.3 ККТ передает запрос о коде маркировки систему маркировки и принимает ответ на запрос, который передает для обработки в ФН, с помощью команды B6h. ККТ отображает результаты проверки маркированного товара, полученные в ответе на запрос, для кассира и покупателя. 1.4 Пользовать ККТ принимает решение о включении в кассовый чек товарной позиции, содержащей сведений о маркированном товаре; ККТ вызывает команду B2h, чтобы сообщить это решение ФН.

Таким образом, вне зависимости от полученного результата проверки маркированного товара возможно дальнейшее оформление кассового чека, сообщает ФНС.

Налоговики также пояснили, что в случае работы по агентским договорам, а также при почтовых услугах по доставке, при дистанционной торговле можно не заморачиваться запросами кодов маркировки через ККТ.

Дело в том, что подобные посредники не являются участниками оборота товаров, подлежащих маркировке.