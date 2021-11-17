Минфин: налоговые агенты по НДС должны не удерживать налог с суммы договора, а накрутить его сверху

Если российская компания что-то купила у инофирмы, не состоящей на учете в ФНС, она будет налоговым агентом по НДС. Причем, по мнению Минфина, заплатить НДС придется фактически за свой счет, накрутив его на договорную цену.

В таких случаях налоговая база по НДС определяется налоговыми агентами как сумма дохода от реализации с учетом НДС (п.1 ст 161 НК).

В Минфин с вопросом обратилась российская компания, которая покупает услуги и у фирмы из Казахстана. Наша фирма как агент удерживает у иностранной налог и перечисляет его в бюджет. В итоге иностранный контрагент получает меньше на 20 %, чем по договору.

Минфин подтвердил, что налог удерживать надо. Но не с суммы, указанной в договоре. Сначала на нее надо накрутить НДС. Сумма по договору плюс НДС — это и будет доход иностранной фирмы. И уже с этого дохода наша фирма должна заплатить НДС.

Если в контракте с иностранной фирмой не предусмотрена сумма НДС, подлежащая уплате в российский бюджет, российской фирме (налоговому агенту) надо самостоятельно определить налоговую базу для целей удержания и уплаты НДС, то есть увеличить стоимость приобретаемых товаров (работ, услуг) на сумму налога.

, вы заключили контракт на 1200 000 рублей и рассчитываете удержать НДС в сумме 200 000 руб. и перечислить его в бюджет. Контрагент получит 1 000 000 руб. и 200 000 руб. уйдут в бюджет РФ. Так нельзя.

По мнению Минфина, вам надо сначала накрутить НДС сверху, а потом уже от этой суммы посчитать НДС к уплате:

1 200 000×20 % = 1 440 000;

1 440 000×20 / 120 = 240 000.

Таким образом, контрагент получит 1 200 000 руб. и еще 240 000 руб. вы заплатите в бюджет РФ.

То есть в сухом остатке фактически 240 000 руб. фирма заплатит из своих средств, ведь договор был на 1 200 000 руб., а не на 1 440 000 руб.