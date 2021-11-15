Добавили в СЗВ-М уволенного сотрудника? Исправляем отчет правильно

Если бухгалтер внес в СЗВ-М уволенного работника, то надо сделать «отменяющий» отчет только по этому работнику. Остальных сотрудников — не пишем.

Чтобы не получить штрафа от фонда, надо исправить ошибки в отчете. Рассказываем, как это сделать в СЗВ-М.

В отчет внесли сотрудника, который уже не работает. Как исправить?

Бухгалтеру или кадровику надо сдать еще один СЗВ-М. На титульном листе проставляем «Тип формы» — «Отменяющая».

В отчете прописывается ФИО, СНИЛС и ИНН только того работника, которого надо исключить из СЗВ-М.

Остальные сотрудники не указываются.

Ошибку в СЗВ-М обнаружил ПФР

Если ошибку в отчете обнаружил ПФР, то работодателю придет уведомление об устранении ошибок. Внести исправление надо в течение пяти рабочих дней.

Иначе — штраф 500 руб. за каждого сотрудника, информация о котором была сдана с ошибкой.