Добавили в СЗВ-М уволенного сотрудника? Исправляем отчет правильно

Если бухгалтер внес в СЗВ-М уволенного работника, то надо сделать «отменяющий» отчет только по этому работнику. Остальных сотрудников — не пишем.
Чтобы не получить штрафа от фонда, надо исправить ошибки в отчете. Рассказываем, как это сделать в СЗВ-М.
В отчет внесли сотрудника, который уже не работает. Как исправить?
Бухгалтеру или кадровику надо сдать еще один СЗВ-М. На титульном листе проставляем «Тип формы» — «Отменяющая».
В отчете прописывается ФИО, СНИЛС и ИНН только того работника, которого надо исключить из СЗВ-М.
Ошибку в СЗВ-М обнаружил ПФР
Если ошибку в отчете обнаружил ПФР, то работодателю придет уведомление об устранении ошибок. Внести исправление надо в течение пяти рабочих дней.
Иначе — штраф 500 руб. за каждого сотрудника, информация о котором была сдана с ошибкой.
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