Бизнес начал получать коронавирусную субсидию

С 15 ноября налоговики будут перечислять компаниям и ИП бюджетные гранты в размере МРОТ за нерабочие дни. Но бизнес говорит, что по факту деньги начали поступать еще с 10 ноября.
«Подача заявлений стартует 1 ноября, выплаты начнутся 15 ноября и продлятся до конца 2021 года», — говорится на сайте кабмина.
Но наши подписчики про перечисление выплат начали говорить еще в прошлый четверг. Кому-то субсидия пришла 10 ноября, а кому-то — 11 ноября.
Ковидную субсидию может получить бизнес, который относится к субъектам СМП и его деятельность — пострадавшая.
Для получения гранта в размере 12 792 рубля на каждого сотрудника надо подать заявление по форме КНД 1150127 до 15 декабря 2021 года. Налоговики сами рассчитают размер грант и пришлют уведомление, когда перечислят деньги.
Друзья, а ваша компания уже получила субсидию за нерабочие дни?
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