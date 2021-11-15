За отказ прививаться для 60+ вводят штрафы

В Башкирии за отказ от обязательной вакцинации без причины введут штрафы для самих отказников. Всего обязательную прививку для пожилых и хронических больных ввели в 14 регионах.

О возможных штрафах пишет «Взгляд».

«Если человек просто отказывается от прививки, и никак это не объясняет, ему может грозить административная ответственность», — сказала пресс-секретарь главы Башкирии Диана Ихсанова.

По ее словам, эта мера будет касаться как физлиц, так и юрлиц.

В других регионах не столь категоричное отношение. О возможных мерах как поощрения, так и наказания для жителей старше 60 лет вопросы пока прорабатывают в местном оперштабе, но конкретных решений пока не принимали.

В Пермском крае власти не хотят «нагнетать обстановку» штрафами для пожилых. А в НАО считают, что санкции для непривитых бессмысленны. Все равно нужны QR-коды о прививке или справка о том, что человек переболел.

А В Санкт-Петербурге медики будут убеждать пожилых привиться, но ни в коем случае не принуждать.

«Не будет никто отлавливать... С ними попытаются созвониться либо участковые врачи, либо медицинские сестры и пригласить на вакцинацию», — сказал председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

В пятницу в ГД внесли два законопроекта о QR-кодах для общественных мест, поездов и самолетов.