Для туротрасли не будут снижать НДС до 10%

Снижать НДС в два раза для туристической отрасли нецелесообразно, считают в кабмине.

Такой отзыв там дали на предложение о снижении ставки НДС до 10% для туристических компаний.

«Уменьшение ставки может приводить в некоторых случаях к необходимости возмещения НДС российским туристическим организациям, что, по существу, будет являться субсидированием из федерального бюджета на сумму НДС», — сказано в докладе кабмина.

Материал по «Известиям».

Подобное нижение ставки приведет к потери бюджете на сумму более 37 млрд рублей в год. Кроме того, такая скидка может стать прецедентом для других отраслей.

А Роструризм предлагал снизить ставку НДС вообще до 7%.

В октябре Путин поручил правительству снизить ставку НДС для компаний и ИП из туристической отрасли. Сделать это должны до 1 ноября.