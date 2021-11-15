🔳 QR-коды по всей стране грозят потерями выручки для сферы услуг и развлечений

Ресторанный бизнес, фитнес-индустрия, кинотеатры, торговые центры опасаются падения прибыли, если по всей стране введут QR-коды для общественных мест.

Законопроекты об обязательных QR-кодах внесли в пятницу в Госдуму. Если их примут, требования должны вступить в силу с 1 февраля 2022 года.

По словам столичного омбудсмена в сфере ресторанного бизнеса Сергея Миронова, многие регионы уже ввели QR-коды, при этом ресторанам работать с ними достаточно проблематично, так как это ставит поток гостей в зависимость от того, сколько из них с QR-кодами.

«Короткое время можно существовать в таком режиме, но это абсолютно минусовая история», — считает Миронов.

А кинотеатры по всей стране могут и вовсе закрыться, считает глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

Управляющий директор Российского совета торговых центров (РСТЦ) Олег Войцеховский сообщил, что у регионов уже есть опыт введения QR-кодов в торговых центрах.

«И этот опыт говорит о том, что падение посещаемости и, соответственно, падение выручки на первых порах после введения этих кодов будет составлять 50% и более», — сообщил он.

В фитнес-индустрии уже ожидают падения выручки на уровне 2020 года, когда из-за локдауна клубы были закрыты. За три недели потери уже составили 5 млрд руб.

По материалам «Интерфакс».