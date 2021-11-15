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Всех работодателей заставят выполнять соглашения в сфере труда

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Рубрика Трудовое право
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Федеральные соглашения между властями, профсоюзами и работодателями обязаны соблюдать все работодатели, если они не направили отказ. А на региональном уровне обязаловка не такая жесткая. Это исправят.

В Думу внесли законопроект с поправками в статью 48 ТК.

Авторы — депутаты Челябинской области.

Они посетовали, что соблюдать региональные соглашения должны только те компании, которые входят в объединения работодателей. Как правило, это крупные организации. А весь мелкий бизнес игнорирует правила, принятые региональными властями.

Такие работодатели ведут деятельность без должного контроля, часто нарушая трудовое законодательство, что приводит к снижению качества рабочих мест, увеличению риска травматизма и снижению реального уровня доходов работников, говорится в пояснительной записке.

Суть поправок — сделать правила выполнения региональных соглашений аналогичными тем, что действуют для федеральных соглашений. То есть выполнять их будут все работодатели, если в течение 30 дней после опубликования соглашения они не прислали мотивированный отказ.

Речь не идет о соглашениях, которые регулируют минимальную зарплату в регионе (МЗП). По ним применяется статья 133.1 ТК. Региональные соглашения о МЗП обязательны для всех, кто не направил отказ.

Сейчас получается, что региональные власти и профсоюзы принимают нормы, улучшающие положение трудящихся, но эти нормы никто не выполняет, потому что такой обязанности нет.

Нам стало интересно, какие соглашения приняты в Челябинской области.

Ознакомиться с ними можно здесь.

По соглашению на 2021 — 2023 годы работодатели, в частности, должны:

  • организовывать трудовые соревнования;
  • предоставлять сокращаемым работникам возможность профобучения новым профессиям;
  • ежегодно индексировать на уровень выше инфляции;
  • при заключении колдоговоров предусматривать ДМС, соцподдержку работников, санаторно-курортное лечение работников и т.д.:
  • давать льготы детям работников на занятия спортом, творчеством и т.д.

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