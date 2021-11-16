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От совместителей нельзя требовать справку об отпуске с основной работы

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Рубрика Кадры
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Кадровик может попросить совместителя принести справку с основного места работы о начала отпуска.

Но если сотрудник отказывается — придется поверить на слово, напоминает Роструд.

Суть вопроса: обязан ли совместитель приносить справку с основного места работы об отпуске? В компании этого сотрудника не ставят в график отпусков.

Роструд ответил, что кадровик может попросить совместителя принести такую справку. Но вот заставить — нельзя.

Нюансы оформления отпуска совместителям — читайте тут.

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