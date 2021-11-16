От совместителей нельзя требовать справку об отпуске с основной работы

Кадровик может попросить совместителя принести справку с основного места работы о начала отпуска.
Но если сотрудник отказывается — придется поверить на слово, напоминает Роструд.
Суть вопроса: обязан ли совместитель приносить справку с основного места работы об отпуске? В компании этого сотрудника не ставят в график отпусков.
Роструд ответил, что кадровик может попросить совместителя принести такую справку. Но вот заставить — нельзя.
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