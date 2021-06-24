Нюансы оформления отпуска совместителям

В настоящее время часто можно встретить сотрудников, которые работают совместителями, как внутренними в пределах одной организации, так и внешними (в разных фирмах). Совместители, как и основные работники, также имеют право на отпуск. В связи с этим часто поступают вопросы: обязательно ли у этих отпусков должна быть одинаковая продолжительность? Можно ли отозвать сотрудника из отпуска по совместительству? Разберу ответы на эти вопросы в своей статье.

Хочу обратить внимание, что разъяснения также можно найти в письмах Минтруда и Роструда от 26.03.2021 № 14-2/ООГ-2680 и 30.03.2021 № ПГ/05772-6-1.

Сотрудникам, работающим по внутреннему совместительству ежегодный отпуск предоставляется одновременно с отпуском по основному месту работы. Если совместителем работник трудоустроен менее полугода, а уже собрался в отпуск по основной должности, то отпуск «по совместительству» предоставляется ему как бы авансом.

Сотрудникам — внешним совместителям отпуск предоставляется иным образом, а именно на основании письменного заявления (ст. 286 ТК РФ). Получается, что на основном месте работы он пойдет в отпуск в соответствии с графиком, а по совместительству в этот же период на основании написанного заявления.

В Трудовом кодексе нет норм, дающих право на отказ в отпуске работодателем или же в требовании каких-либо документов, подтверждающих отпуск на основном месте работы. Поэтому, я не рекомендовала бы этого делать. Хотя попросить принести справку от другого работодателя для большей уверенности, конечно, можно.

К сведению, как и по основной должности, сотруднику — совместителю положен отпуск 28 календарных дней. А если, он окажется инвалидом, то не менее 30 календарных дней.

Бывают случаи, когда по основному месту работы предоставляемый отпуск больше по количеству дней, чем на работе внешним совместителем. В таком случае сотрудник обращается с просьбой предоставить ему на разницу дней отпуск без сохранения заработной платы (ст. 286 ТК РФ).

Обращаю ваше внимание, что в такой ситуации большую продолжительность отпуска нужно подтвердить справкой с основного места работы или выпиской из графика отпусков, которые можно запросить в бухгалтерии.

Однако, если работник отказывается брать отпуск за свой счёт, то заставить или обязать его уйти в отпуск вы не имеете права. В результате чего возникнет как раз та самая ситуация, что продолжительность отпуска по разным местам работы различается.

Данная ситуация — единственное исключение из общепринятых норм, что отпуска по основному месту работы и по совместительству обязательно должны совпадать как по дате начала, так и по количеству дней (ст. 286 ТК РФ). Если сотрудник сам отказался оформлять отпуск за свой счёт, вам ничего не грозит, ведь в этом случае вы ничего не нарушили.

Отправка совместителя в отпуск не одновременно с отдыхом по его основной должности либо на меньшее количество дней приведёт к нарушениям норм Трудового кодекса. Так как, при разном количестве дней отпуска, подчинённый будет вынужден выйти на одну из своих работ. Отсюда следует, что его право на отдых будет нарушено. К такому же нарушению права также приравнивается и предоставление отпуска сотруднику — совместителю не одновременно с отпуском на основной должности.

Обращаю ваше внимание, что именно работодатель должен следить за продолжительностью отпуска совместителя и его предоставлением вовремя. Не пренебрегайте этим, ведь при обнаружении нарушений последуют штрафы от проверяющих органов. Такой вывод следует из письма Минтруда от 26.03.2021 г. № 14-2/ООГ-2680.

Отзыв из отпуска совместителя

Как и из отпуска на основном месте работы, так и по совместительству допускается отзыв из отпуска работника. При условии, что он может продолжать отдыхать по основной должности. По общепринятым правилам прерывать отпуск подчинённого возможно только при наличии его согласия. Если согласия нет, вы не имеете права отзывать работника из отпуска.

Отзыв из отпуска — это, своего рода, нарушение права на отдых. А, если, отзывать внутреннего совместителя, то это нарушит его право на отдых и на основном месте работы. Именно поэтому, чиновники Роструда пришли к выводу, что вызвать сотрудника на работу из отпуска можно, но только в том случае, если будут прерваны два отпуска одновременно, и, конечно же, при условии согласия работника на это. Такие разъяснения можно найти в письме от 30.03.2021 № ПГ/05772-6-1.

Подведём итоги. Мы с вами освежили память предоставления отпуска совместителям, как внутренним, так и внешним. Разобрали продолжительность отпусков и выяснили, что они должны быть с одинаковой продолжительностью. Но есть одно исключение, когда сотрудник отказался от отпуска за свой счёт на разницу дней.

В очередной раз нам указали, что ответственность лежит полностью на бухгалтере за отслеживанием продолжительности отпусков совместителей. Также выяснили, как правильно отозвать из отпуска совместителя, не нарушив его право на отдых. Работайте правильно, не нарушайте нормы закона и права работников, ведь это может привести к никому ненужным судебным разбирательствам и штрафам от государственных ведомств.

Татьяна Андрияшкина — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более семи лет.

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