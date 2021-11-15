😲 Ключевая ставка не спадет до 6% до середины 2023 года. Но выше 10% не повысится

Не раньше середины 2023 года ключевая ставка опустится к нейтральному диапазону в 5-6%, сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Об этом сказала глава ЦБ на заседании Госдумы по финансовому рынку:
«Возвращение к нейтральному уровню ставки — это 5-6% — произойдет где-то не раньше середины 2023 года. Это необходимо, чтобы инфляция вернулась к цели и сохранялась на этом уровне».
По словам Набиуллиной, в регуляторе понимают важность возврата размера ставки к нейтральному диапазону. Так как иначе можно «потерять доверие людей»:
«Когда инфляция высокая, вы посмотрите, как двигаются относительные цены, и бизнесу тяжело планировать, какая у него будет выручка, какая рентабельность. Низкая инфляция — это мы видели по опыту четырех лет — там все цены приблизительно близко друг к другу растут», — сказала глава ЦБ.
Сейчас размер ключевой ставки — 7,5. За 2021 год ее подняли на 3,25 п.п.
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