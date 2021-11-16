💥 В ТК пропишут кадровый ЭДО. Трудовые договоры будут электронными

Работодатели получат право вводить в компании кадровый электронный документооборот. Поправки в ТК вот-вот примут.

15 ноября завершился эксперимент по кадровому ЭДО, который действовал на основании Федерального закона от 24.04.2020 № 122-ФЗ.

Власти хотели к его окончанию принять поправки в ТК, чтобы кадровый ЭДО был прописан на постоянной основе, но не успели.

Получается, что фирмы-участники эксперимента перевели своих сотрудников на ЭДО, а потом надо возвращаться опять назад, к бумаге? Нет.

Примут поправки в ТК, которые будут применяться задним числом — с 16 ноября 2021 года. Но только для тех, кто участвовал в эксперименте.

Для остальных работодателей и их сотрудников поправки в ТК по кадровому ЭДО начнут действовать со дня опубликования закона.

Сегодня законопроект с этими поправками должны рассмотреть во втором, основном чтении.

Обмен электронными документами может быть:

через портал «Работа в России»;

через информационную систему работодателя.

Те, кто будет устраиваться на работу впервые после 31 декабря 2021 года, будут подключены к кадровому ЭДО в принудительном порядке (если работодатель такую систему ввел).

Остальные сотрудники должны дать свое согласие на кадровый ЭДО.

Электронно можно будет оформлять, в частности, трудовой договор, договор о материальной ответственности.

Нельзя оформлять электронно:

акт о несчастном случае на производстве;

приказа об увольнении;

документы, подтверждающие прохождение работником инструктажей по охране труда.

При подписании разных документов работниками используются разные электронные подписи:

усиленная квалифицированная электронная подпись;

усиленная неквалифицированная электронная подпись, порядок проверки которой устанавливается соглашением сторон трудового договора;

усиленная неквалифицированная электронная подпись, выданная с использованием инфраструктуры электронного правительства;

простая электронная подпись.