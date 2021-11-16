13,3 млн сим-карт уже зарегистрировали на Госуслугах. Остальным разослали смс с напоминанием

Регистрация сим-карт идет по графику, по всем корпоративным номерам отправили смс с напоминанием, сообщили в Минцифры.
Через портал Госуслуг успешно подтвердили 13,3 млн сим-карт.
На «Клерке» вчера писали, что с 1 декабря больше половины корпоративных сим-карт отключат, если их не зарегистрируют.
Прокомментировал директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры России Дмитрий Дубынин.
«Регистрация сим-карт проходит по графику, законодательно был предусмотрен полугодовой переходный период.
Совместно с крупнейшими операторами сотовой связи мы проводим ряд мероприятий, чтобы до 30 ноября этого года все корпоративные клиенты (крупные промышленные корпорации, банки, ритейл и пр.) подали сведения о своих абонентах, которых обеспечивают сим-картами.
Минцифры предложило инструмент, который позволяет в удобном формате подтверждать данные о пользователях услуг корпоративной связи на защищенной государственной платформе — портале Госуслуг.
Более сотен корпоративных абонентов сотовой связи получили от министерства напоминание о необходимости подать сведения, операторы разослали по всем корпоративным номерам смс-напоминание».
Заодно в министерстве напомнили, что сим-карты в устройствах (модемы, ККТ, банкоматы, навигаторы и пр.) нужно зарегистрировать до 1 марта 2023 года.
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