С 1 декабря больше половины корпоративных сим-карт отключат, если их не зарегистрируют

Более половины корпоративных номеров могут отключить из-за того, что их не зарегистрируют на Госуслугах. Всего в стране примерно 32 млн корпоративных сим-карт, из них 11 млн — серые.
Эксперты считают, что больше всего пострадает малый и средний бизнес.
Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на слова гендиректора «ТМТ Консалтинга» Константина Анкилова.
По его словам, более половины корпоративных клиентов мобильных операторов не зарегистрировали сим-карты в ЕСИА. У многих клиентов нет аккаунта на Госуслугах, и они большей частью не осознают, что если они не внесут сведения, их отключат.
А гендиректор Telecom Daily Денис Кусков сообщил, что в стране сейчас около 11 млн серых сим-карт.
«Из них около половины числятся у операторов как корпоративные, остальные зарегистрированы на физлиц».
О то, что корпоративные сим-карты нужно регистрировать с 1 июня, писали на «Клерке». До 1 сентября срок был для устройств (модемы, онлайн-ККТ и пр.), до 30 ноября — сим-карты работников. Но для устройств срок передвинули до 1 марта 2023 года.
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