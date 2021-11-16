Ипотека дорожает: банки поднимают ставки вслед за ставкой ЦБ

Часть банков начала поднимать ставки по ипотеке вслед за ростом ключевой ставки. Но в некоторых это не спешат делать.
Сейчас ключевая ставка 7,5%, и Набиуллина прогнозирует, что к 5-6% она опустится не раньше 2023 года.
15 ноября поднял ставки по ипотеке Сбербанк, до 8,8% на новостройки и до 9,1% на вторичку. Вслед за Сбером собирается с 22 ноября поднять ставки и ВТБ, но конкретных цифр там пока не называют.
Ряд банков также решил не оставаться в стороне:
- Абсолют-банк;
- МТС-банк;
- Промсвязьбанк;
- Росбанк-Дом.
В Дом.РФ тоже рассматривают вариант с повышением.
При этом, банк «Санкт-Петербург» ставки по ипотеке повышать не собирается. Не повышал пока и РНКБ. А в МКБ пока наблюдают за рынком.
По материалам «РИА Новости».
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