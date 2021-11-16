Бизнесу напоминают о вакцинации работников и высчитывают заветные 80%

Столичный бизнес начали обзванивать с мос.ру и напоминать, сколько привитых в компании должно быть. Штрафами пока не пугают, но с цифрами у них явно путаница.

Поделился наш подписчик.

«Вчера звонили с мос.ру. Компания, оптовая торговля, 6 человек, из них 4 привитых, один переболевший ковидом (официальный медотвод), одного непривитого перевели на удаленку. Отчеты сданы.

„У вас 75% привитых, а должно быть 80%, обновите отчеты и прививайтесь“.

Это что за счастье такое?».

В комментариях спросили:

«Так и представились, мы с сайта „мос.ру“?».

Автор ответила, что да, так и представились. Кого-то еще удивило, откуда у них 75% вышло в описанной ситуации. На что автор поста пишет:

«Меня больше интересует как из 75 сделать 80 из одного непривитого сотрудника».

Вообще, 80% из 6 — это 4,8. 75% — это 4,5. А 4 из 6 — это 66,66%. Но с другой стороны, непривитый очно не работает, а переболевшим сразу прививку не ставят. Что теперь, набирать привитых, чтобы в требование уложиться?

Кстати, на «Клерке» недавно писали о деле, когда ИП не смогла заставить всех привиться, но штрафовать ее суд не стал. Она выпустила приказ под роспись, все ознакомились. То есть, условия для вакцинации организовала. А обеспечивать вакцинацию работодатель и не должен, это дело медучреждения.