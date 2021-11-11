Приказ о вакцинации сотрудников спасет от штрафов, если они не привьются

Если работодателю нужно привить своих сотрудников, он должен издать приказ и ознакомить их под роспись. Если они не пройдут вакцинацию — в этом работодатель не виноват, и штрафовать его не за что. Свежая судебная практика.

Дело №5-402/2021, постановление во вложении.

Суть дела: ИП в тамбовской области (общепит) была обязана привить 60% своих сотрудников, всего их 9. Привилось двое, трое —несовершеннолетние. Отказов и медотводов не было.

После проверки Роспотребнадзора ИП решили привлечь к административной ответственности, ч. 2 ст. 6.3 КоАП. Штраф до 150 тыс. руб., либо закрытие на 90 суток. По мнению проверяющих, ИП не обеспечила проведение вакцинации сотрудников.

Рассказовский районный суд Тамбовской области не нашел оснований, чтобы оштрафовать предпринимателя.

Суд установил, что ИП издала приказ о необходимости вакцинации сотрудников, с которым они ознакомились под роспись. Им предложили вакцинироваться в любое удобное время, еще и давали выходной.

В действиях ИП суд не увидел нарушений. Обеспечивать прививку работодатель, по мнению суда, не обязан — только организовать. Обеспечивает прививки медучреждение. А потому и штрафовать предпринимателя суд не стал.