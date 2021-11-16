📖 Как разобраться в ФСБУ 06/2020? Приглашаем завтра на бесплатный вебинар

Бухгалтеры разбираются, как перенести в 1С основные средства в инвестиционную недвижимость по новому стандарту ФСБУ 06/2020. А мы по этому стандарту завтра проводим бесплатный вебинар.
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«Подходит время перехода на новые стандарты. Изучаю ФСБУ 06/2020.
Вопрос пока такой. Каким документом в 1С 8.3 перевести основные средства в инвестиционную недвижимость? И что делать с накопленной амортизацией?
Насколько я поняла, что в момент перехода инвестиционная недвижимость учитывается по первоначальной стоимости. Или это касается вновь поступивших объектов после 01.01.2020. А сейчас они переносятся по остаточной стоимости. Кто разобрался? Помогите, пожалуйста.
- Каким документом — нашла. Документ — передача в аренду. Переносится по первоначальной стоимости. А вот амортизация как-то криво списывается. Операцией 31.12.2021 Переход по ФСБУ 06/2020. Объект уже полностью самортизирован. Срок полезного использования был 61 месяц. Но при переходе ставит новый срок 107 месяцев. Откуда берет — непонятно.
- 15.11.2021 Позвонила специалистам 1С. Разъяснили, что 107 месяцев — срок фактического использования объекта на дату 31.12.2021. Придется делать корректировку вручную».
А вот что пишут в комментариях:
«В 1С говорят, что не бывает полностью самортизированных основных средств. Так что вы или списываете его в выбытие, или устанавливаете новый срок полезного использования. Такой механизм и прописали».
Еще в комментариях надеются, что к Новому году появятся новые релизы 1С с порядком учета.
Самое главное, что будет на вебинаре:
- применение;
- критерии признания (п.4);
- группы ОС (п.12);
- первоначальное признание;
- последующая оценка;
- последующая оценка по переоцененной стоимости;
- амортизация;
- обесценение;
- списание ОС;
- раскрытие информации;
- переходные положения.
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