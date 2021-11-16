📖 Как разобраться в ФСБУ 06/2020? Приглашаем завтра на бесплатный вебинар

Бухгалтеры разбираются, как перенести в 1С основные средства в инвестиционную недвижимость по новому стандарту ФСБУ 06/2020. А мы по этому стандарту завтра проводим бесплатный вебинар.

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«Подходит время перехода на новые стандарты. Изучаю ФСБУ 06/2020.

Вопрос пока такой. Каким документом в 1С 8.3 перевести основные средства в инвестиционную недвижимость? И что делать с накопленной амортизацией?

Насколько я поняла, что в момент перехода инвестиционная недвижимость учитывается по первоначальной стоимости. Или это касается вновь поступивших объектов после 01.01.2020. А сейчас они переносятся по остаточной стоимости. Кто разобрался? Помогите, пожалуйста.

Каким документом — нашла. Документ — передача в аренду. Переносится по первоначальной стоимости. А вот амортизация как-то криво списывается. Операцией 31.12.2021 Переход по ФСБУ 06/2020. Объект уже полностью самортизирован. Срок полезного использования был 61 месяц. Но при переходе ставит новый срок 107 месяцев. Откуда берет — непонятно.

15.11.2021 Позвонила специалистам 1С. Разъяснили, что 107 месяцев — срок фактического использования объекта на дату 31.12.2021. Придется делать корректировку вручную».

А вот что пишут в комментариях:

«В 1С говорят, что не бывает полностью самортизированных основных средств. Так что вы или списываете его в выбытие, или устанавливаете новый срок полезного использования. Такой механизм и прописали».

Еще в комментариях надеются, что к Новому году появятся новые релизы 1С с порядком учета.

Самое главное, что будет на вебинаре:

применение;

критерии признания (п.4);

группы ОС (п.12);

первоначальное признание;

последующая оценка;

последующая оценка по переоцененной стоимости;

амортизация;

обесценение;

списание ОС;

раскрытие информации;

переходные положения.

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