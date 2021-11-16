Налоговики объявили, почему отказывают в субсидиях за нерабочие дни

В субсидии за нерабочие дни откажут, если в компании в июне работники не получали зарплату. Отпуск без содержания, больничные, декрет или директор-учредитель без сотрудников и зарплаты — тоже сюда относятся.

Об этом рассказали на сайте УФНС по Приморскому краю.

Причины отказа следующие: в РСВ за полугодие 2021 года, количество работников, которым производилась выплата заработной платы , в июне 2021 составило ноль человек либо расчет и вовсе не был представлен в налоговый орган.

, в июне 2021 либо расчет и вовсе не был представлен в налоговый орган. налогоплательщики не вошли в Перечень пострадавших отраслей ;

; субсидию уже получили и запросили повторно;

и запросили повторно; неверно заполнено заявление, либо ошибочно указаны реквизиты банковского счета;

либо ошибочно указаны реквизиты банковского счета; организация не включена в реестр МСП или СОНКО;

МСП или СОНКО; имеется задолженность свыше 3-х тысяч рублей, с учетом имеющейся переплаты.

Между тем в постановлении Правительства от 07.09.2021 № 1513Там сказано:

«Количество работников получателя субсидий на нерабочие дни за июнь 2021 г. определяется налоговым органом на основании количества работников за июнь 2021 г., указанных в налоговой отчетности, представленной получателем субсидии за полугодие 2021 г. в соответствии с порядком и сроками, которые установлены законодательством РФ о налогах и сборах, по форме «Расчет по страховым взносам» (раздел 3