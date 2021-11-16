Налоговики объявили, почему отказывают в субсидиях за нерабочие дни

В субсидии за нерабочие дни откажут, если в компании в июне работники не получали зарплату. Отпуск без содержания, больничные, декрет или директор-учредитель без сотрудников и зарплаты — тоже сюда относятся.
Об этом рассказали на сайте УФНС по Приморскому краю.
Причины отказа следующие:Между тем в постановлении Правительства от 07.09.2021 № 1513 ничего не говорится о том, что работники должны получать зарплату. Там сказано:
- в РСВ за полугодие 2021 года, количество работников, которым производилась выплата заработной платы, в июне 2021 составило ноль человек либо расчет и вовсе не был представлен в налоговый орган.
- налогоплательщики не вошли в Перечень пострадавших отраслей;
- субсидию уже получили и запросили повторно;
- неверно заполнено заявление, либо ошибочно указаны реквизиты банковского счета;
- организация не включена в реестр МСП или СОНКО;
- имеется задолженность свыше 3-х тысяч рублей, с учетом имеющейся переплаты.
«Количество работников получателя субсидий на нерабочие дни за июнь 2021 г. определяется налоговым органом на основании количества работников за июнь 2021 г., указанных в налоговой отчетности, представленной получателем субсидии за полугодие 2021 г. в соответствии с порядком и сроками, которые установлены законодательством РФ о налогах и сборах, по форме «Расчет по страховым взносам» (раздел 3На «Клерке» недавно писали, что компании отказали в субсидии из-за того, что работники не получали зарплату. Отпуска, больничные — это тоже сюда относится.
Хватит гуглить ответы на профессиональные вопросы! Доверьте их экспертам «Клерка». Завалите лучших экспертов своими вопросами, они это любят!
Ответ за 24 часа (обычно раньше).
Вся информация про безлимитные консультации здесь.