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Минимальное пособие по безработице будет 1 500 рублей, максимальное – 12 792

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Рубрика Социальные пособия
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Официально утвердили максимальный и минимальный размер пособия по безработице на 2022 год.

Опубликовано постановление Правительства № 1940 от 15.11.2021.

Мы собрали данные в таблицу.

 

Предпенсионеры

Остальные безработные

Минимальное пособие

1 500

1 500

Максимальное пособие первые 3 месяца

12 792

12 792

Максимальное пособие последующие 3 месяца

12 792

5 000

 

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