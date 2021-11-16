Минимальное пособие по безработице будет 1 500 рублей, максимальное – 12 792

Официально утвердили максимальный и минимальный размер пособия по безработице на 2022 год.
Опубликовано постановление Правительства № 1940 от 15.11.2021.
Мы собрали данные в таблицу.
Предпенсионеры
Остальные безработные
Минимальное пособие
1 500
1 500
Максимальное пособие первые 3 месяца
12 792
12 792
Максимальное пособие последующие 3 месяца
12 792
5 000
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