Налоговики нашли среднюю зарплату для торговли стройматериалами 123 144 руб. И теперь ее требуют

Инспекторы хотят от компании, чтобы там подняли зарплату с 31 785 руб. до 126 144 руб., до средней, по их мнению, по отрасли. А то база для взносов низковата.
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«Нестандартное предложение от 21-й налоговой уточнить свои налоговые обязательства, с просьбой поднять среднюю ЗП по отрасли (торговля строительными материалами) до 126 144 руб. Низкая база для начисления страховых взносов, видимо, является, по мнению налоговой, ошибкой или противоречием».
Прокомментировал Сергей Кошелев, руководитель проекта «АналогиЯ», в прошлом руководитель УФНС по Владимирской области:
«А что тут скажешь, искусственный интеллект. Вот ещё новый налоговый режим введут, тогда вообще будем просить у налоговой разрешение работать. Тезис: „вы должны платить, столько сколько надо, а сколько надо — знаем только мы“ — работает! Нам остается только адаптироваться и быть спокойнее, здоровье дороже».
Странно, что только до зарплаты докопались. Стройматериалы дорожали же, можно было и тут уточниться попросить.
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