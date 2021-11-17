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Бесплатное проведение газовых труб освободили от НДФЛ

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Рубрика НДФЛ
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По поручению Владимира Путина в стране заработала программа догазификации: к жилым домам бесплатно делают подводку газа. Но люди уже начали беспокоиться — не возьмут ли с них налог? В Минфин полетели запросы. Сегодня проблема решилась.

Во втором чтении Дума принла законопроектс поправками в статью 217 НК.

От НДФЛ освободили доходы в связи с бесплатной догазификацией населенных пунктов до границ земельных участков, принадлежащих налогоплательщикам.

Минфин в письме № 03-04-09/77438 от 24.09.2021 уже сообщал, что такие доходы не должны облагаться НДФЛ, но все-таки желательно прописать это четко в статье 217 НК, чтобы не было сомнений.

Теперь норму об освобождении от налога внесли в НК.

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