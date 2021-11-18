Работник не отгулял отпуск? Образец заполнения графика отпусков по нему

Если сотрудник не отгулял положенные дни отпуска в этом году, то в графике отпусков на следующий год можно проставить период отпуска за прошлый рабочий год. Показываем, как это сделать.
Для планирования отпусков сотрудников на следующий год можно использовать форму № Т-7 или другую, разработанную в компании.
В графике отпусков указывается:
- наименование компании;
- номер и дата составления графика;
- год, на который составлен график;
- должность, ФИО и период отпуска всех сотрудников.
График отпусков составляется с учетом мнения профсоюза, если он есть в компании.
Если в компании есть сотрудник, который не отгулял отпуск в прошлом году, то информацию об этом можно внести в график отпусков на следующий рабочий гор. Для этого можно использовать графу «Примечание».
Скачать образец заполнения.
Но вносить в график эти дни необязательно. Их можно просто представить сотруднику по договоренности.
Что важно учесть при утверждении графика отпусков? Читайте тут.