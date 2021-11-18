Работник не отгулял отпуск? Образец заполнения графика отпусков по нему

Если сотрудник не отгулял положенные дни отпуска в этом году, то в графике отпусков на следующий год можно проставить период отпуска за прошлый рабочий год. Показываем, как это сделать.

Для планирования отпусков сотрудников на следующий год можно использовать форму № Т-7 или другую, разработанную в компании.

В графике отпусков указывается: наименование компании;

номер и дата составления графика;

год, на который составлен график;

должность, ФИО и период отпуска всех сотрудников.

График отпусков составляется с учетом мнения профсоюза, если он есть в компании.

Если в компании есть сотрудник, который не отгулял отпуск в прошлом году, то информацию об этом можно внести в график отпусков на следующий рабочий гор. Для этого можно использовать графу «Примечание».

Скачать образец заполнения.

Но вносить в график эти дни необязательно. Их можно просто представить сотруднику по договоренности.

График отпусков обязателен для составления. Его надо утвердить не позднее, чем за две недели до начала следующего года.

Что важно учесть при утверждении графика отпусков? Читайте тут.