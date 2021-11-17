Клиенты Совкомбанка и любят, и ненавидят «Халву», а еще хвалят оперативность банка

Пользуетесь Совкомбанком? Расскажите, как он вам.

Мы уже просили у вас комментарии, но их оказалось мало. Даешь еще отзывы в «Рейтинг компаний»!

Совкомбанк — довольно крупный банк, в «Н ародном рейтинге » Банки.ру он занимает 1 место. Недавно банк прогремел в СМИ по случаю перехода в него на обслуживание карт банка « Восточный » .

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НаКлеркеу них совсем недавно появился классный блог: публикаций там пока немного, но все они — с практической пользой для бизнеса.

Читатели «Клерка» говорят о банке по-разному. Кому-то очень понравилось:

«Единственный банк, который рефинансировал мои кредиты. Очень быстрое оформление заявки и получения ответа.»

Или:

«Респект за карту Халва. Удобно, ну если конечно использовать ее правильно и рационально, а не уходить во все тяжкие.»

Впрочем, эту самую карту «Халва» любят далеко не все. Почему-то частенько ругают:

«Деньги поступают на карту Халва, а не в банк, где будут закрываться кредиты. Ладно только это. С карты Халва без комиссии можно вывести не более 150 тыс. в день, при этом не более 100 тыс. за раз.»

Или еще более критично:

«Мой вывод — за последние полтора два года банк значительно ухудшился, а история с картой „Халва“ откровенное непотребство.»

На портале Банки.ру к главным недостаткам банка относят странные блокировки и исключения из программы лояльности:

Впрочем, в отзывах на «Клерке» активно хвалят оперативность банка в решении вопросов. Например:

«После изучения всех документов у меня возникло несколько вопросов. Я сама позвонила в банк, мне сразу ответили на них. И я подписала кредитный договор.»

На том же Банки.ру много отзывов о приятных и грамотных сотрудниках:

К чести банка надо сказать, что они максимально оперативно отрабатывают любой отзыв. У вас тоже есть шанс получить от них ответ, особенно, если ситуация сложная.

Так что ждем еще ваши отзывы!