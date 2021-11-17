Клиенты Совкомбанка и любят, и ненавидят «Халву», а еще хвалят оперативность банка

Пользуетесь Совкомбанком? Расскажите, как он вам.
Мы уже просили у вас комментарии, но их оказалось мало. Даешь еще отзывы в «Рейтинг компаний»!
Совкомбанк — довольно крупный банк, в «Народном рейтинге» Банки.ру он занимает 1 место. Недавно банк прогремел в СМИ по случаю перехода в него на обслуживание карт банка «Восточный».На «Клерке» у них совсем недавно появился классный блог «Я —предприниматель»: публикаций там пока немного, но все они — с практической пользой для бизнеса.
Читатели «Клерка» говорят о банке по-разному. Кому-то очень понравилось:
«Единственный банк, который рефинансировал мои кредиты. Очень быстрое оформление заявки и получения ответа.»Или:
«Респект за карту Халва. Удобно, ну если конечно использовать ее правильно и рационально, а не уходить во все тяжкие.»Впрочем, эту самую карту «Халва» любят далеко не все. Почему-то частенько ругают:
«Деньги поступают на карту Халва, а не в банк, где будут закрываться кредиты. Ладно только это. С карты Халва без комиссии можно вывести не более 150 тыс. в день, при этом не более 100 тыс. за раз.»Или еще более критично:
«Мой вывод — за последние полтора два года банк значительно ухудшился, а история с картой „Халва“ откровенное непотребство.»На портале Банки.ру к главным недостаткам банка относят странные блокировки и исключения из программы лояльности:
Впрочем, в отзывах на «Клерке» активно хвалят оперативность банка в решении вопросов. Например:
«После изучения всех документов у меня возникло несколько вопросов. Я сама позвонила в банк, мне сразу ответили на них. И я подписала кредитный договор.»На том же Банки.ру много отзывов о приятных и грамотных сотрудниках:
К чести банка надо сказать, что они максимально оперативно отрабатывают любой отзыв. У вас тоже есть шанс получить от них ответ, особенно, если ситуация сложная.
Так что ждем еще ваши отзывы!
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