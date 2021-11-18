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Ошибочно выделяли в чеке НДС, хотя не должны были? Придется исправлять каждый чек

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Рубрика Кассовые операции
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Если в чеке ККТ была допущена ошибка, ее надо исправить. Причем каждый ошибочный чек по отдельности. Даже если их много, сказал эксперт.

Вопрос задал наш подписчик в «Клерк.Консультациях»:

«Подскажите, ИП на УСН в чеках за длительное время ошибочно выделен НДС. Что делать, если чеков таких очень много?».

На вопрос ответила эксперт Надежда Камышева:

«Добрый день. Исправлять придется каждый чек»

.Как исправить чек — зависит от формата ККТ:

Формат фискальных данных 1.05

Формат фискальных данных 1.1 или 1.2

  1. Формируется чек с признаком «Возврат прихода» с НДС. В чеке надо указать те же данные, что и в ошибочном чеке.

В качестве дополнительного реквизита чека (БСО) (тег 1192) рекомендуется указывать фискальный признак первоначального чека с ошибкой.

  1. Пробивается новый правильный кассовый чек без НДС.

 

  1. Пробивается чек коррекции с признаком «Возврат прихода», где отражаются данные первоначального чека с НДС.
  2. Оформляется чек коррекции с признаком «Приход» с правильными данными без НДС.

Эксперт Надежда Камышева напомнила:

«За неверное указание обязательных реквизитов в чеке могут оштрафовать, если ошибку не исправить до того момента, как её найдут налоговики. И штрафовать будут за каждый неверный чек».

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