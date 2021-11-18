Ошибочно выделяли в чеке НДС, хотя не должны были? Придется исправлять каждый чек

Вопрос задал наш подписчик в «Клерк.Консультациях»:
«Подскажите, ИП на УСН в чеках за длительное время ошибочно выделен НДС. Что делать, если чеков таких очень много?».
На вопрос ответила эксперт Надежда Камышева:
.Как исправить чек — зависит от формата ККТ:
Формат фискальных данных 1.05
Формат фискальных данных 1.1 или 1.2
В качестве дополнительного реквизита чека (БСО) (тег 1192) рекомендуется указывать фискальный признак первоначального чека с ошибкой.
Эксперт Надежда Камышева напомнила:
«За неверное указание обязательных реквизитов в чеке могут оштрафовать, если ошибку не исправить до того момента, как её найдут налоговики. И штрафовать будут за каждый неверный чек».
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